Генпрокуратура Германии расследует нападение в Галле

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.
Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.
В результате нападения погибли два человека.
В результате нападения погибли два человека.
Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.
Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.
В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.
В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.
Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.
Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.
Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.
Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.
Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.
Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.
Полицейские на месте стрельбы в Галле.
Полицейские на месте стрельбы в Галле.
Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.
В результате нападения погибли два человека.
Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.
В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.
Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.
Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.
Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.
Полицейские на месте стрельбы в Галле.