СМИ сообщили, что турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Турецкая авиация нанесла в среду авиаудары по городу Рас эль-Айн на севере Сирии на границе с Турцией, фактически начав военную операцию против курдских формирований, передает гостелевидение Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции ВС страны на севере Сирии, которая получила название "Источник мира".

"Турецкая авиация наносит интенсивные удары по городу Рас эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также наносятся артиллерийские удары. Турецкая агрессия началась", - передает телеканал Ikhbariya . По данным канала, наблюдается значительный отток беженцев из города.

Также атаке подверглась деревня аль-Маджрафа в окрестностях города и позиции SDF в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.

Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.