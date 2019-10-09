Georgian airways подготовит иск против Минтранса в течение двух месяцев

ТБИЛИСИ, 9 окт – РИА Новости. Грузинской авиакомпании Georgian Airways необходимо один-два месяца для подготовки иска о возмещении ущерба 25 миллионов долларов в Европейский суд против Министерства транспорта РФ из-за запрета полетов, заявил в среду гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.

Ранее Бокерия заявил, что авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации.

"Российские авиакомпании требуют компенсацию ущерба и мы вместе с ними также требуем возмещения потерянных 25 миллионов долларов… Мы ведем бизнес, мы закупили самолеты, осуществили инвестицию, открыли пять новых направлений в Россию, готовились к сезону, продали множество билетов и в один прекрасный день одно бюрократическое ведомство принимает безосновательное решение, в результате чего мы получили ущерб", - заявил Бокерия в эфире телекомпании "Маэстро".

По его словам, финансовой задолженности и проблем с обеспечением безопасности, о которых ранее сообщил Минтранс, у Georgian Airways нет. "Наши грузинские и американские юристы начали вчера работу над этой процедурой. Мы в ускоренном режиме будем работать, скорее всего понадобится от месяца до двух для подготовки кейса и его представления в суде",- добавил гендиректор.

Ранее директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова сообщила, что задолженность грузинских авиакомпаний перед РФ за аэронавигационное обслуживание достигла 1 миллиона долларов. Она отметила, что еще 10 лет назад на переговорах существовавшей тогда Росаэронавигации и министерства экономического развития Грузии был рассмотрен вопрос по урегулированию долга за аэронавигационное обслуживание. В ходе переговоров грузинская сторона согласилась с наличием просроченной задолженности перед "Госкорпорацией по ОрВД" и, в соответствии с достигнутыми договоренностями, представила график ее погашения. Но с 2008 года платежи по графику не осуществляются.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, после чего президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля и рекомендовал туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.