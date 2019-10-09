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РИА Новости

Ритейлеры заявили о росте спроса на ТВ-приставки в ряде регионов

16:12 09.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦифровое телевидение
Цифровое телевидение
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Спрос на телевизионные приставки в последних регионах РФ, переходящих на цифровое эфирное телевидение, вырос в разы, однако дефицита не будет, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров электроники.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года и происходит поэтапно. Четвертый, заключительный этап, запланирован на 14 октября, когда на "цифру" перейдут оставшиеся регионы РФ (всего таких 21).
По данным группы "М.Видео-Эльдорадо", продажи приставок в регионах четвертой волны перехода на "цифру" на первой неделе октября выросли в 1,5 раза в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом в сентябре и августе, рассказали в пресс-службе компании.
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В "Связном" также отмечают повышенный спрос на цифровые ТВ-приставки в регионах последней волны отключения "аналога". "Так, с августа по октябрь продажи цифровых ТВ-приставок в наших магазинах выросли в 5,5 раз в сравнении с прошлым годом. Наибольший спрос мы наблюдаем в Белгородской, Волгоградской и Ленинградской областях", - рассказал вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов.
В "М.Видео-Эльдорадо" отметили также, что по опыту предыдущих волн перехода на "цифру" пик продаж приходится на первую неделю после отключения аналогового сигнала. "Ритейлеры рекомендуют покупателям не откладывать приобретение дополнительного оборудования на последний момент и не создавать ажиотажный спрос. Просто и удобно будет сделать заказ онлайн и забрать его в любом розничном магазине в удобное время в течение 5 дней", - отменили в компании.
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В магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо", где ассортимент насчитывает около 20 моделей приставок разных производителей, наибольший спрос - порядка 60% - приходится на недорогие модели стоимостью порядка 1 тысячи рублей. Остальные покупатели выбирают более функциональные и дорогие устройства, рассказали в "М.Видео-Эльдорадо". В сети "Связной" чаще всего покупатели приобретают цифровые приставки в ценовом диапазоне от 900 до 1500 рублей. "С августа по октябрь продажи ресиверов этой ценовой категории выросли в 31 раз в сравнении с прошлым годом", - уточнил Борзилов.
В компаниях заверили, что дефицита приставок не будет. "Сети ежедневно мониторят товарные запасы и гарантируют наличие необходимого оборудования, в том числе по доступной цене, в течение всего периода перехода", - сказали в "М.Видео-Эльдорадо". "Мы не ожидаем дефицита приставок в магазинах: наша логистическая инфраструктура позволяет своевременно пополнять запас тех или иных моделей цифровых ресиверов", - сказал вице-президент "Связного".
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