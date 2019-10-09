Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан

Член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения жалобы на арест в Московском городском суде. 28 июня 2018

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду продлил срок ареста до 14 декабря бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, которая находится в СИЗО по обвинению в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Карина Цуркан уже 12 месяцев содержится под стражей, пока идет предварительное следствие.

"Цуркан сегодня продлили срок содержания под стражей до 14 декабря 2019 года", — сказал представитель суда.

По словам ее защитника Ивана Павлова, Цуркан обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. При этом, как подчеркивает защитник, непонятно, где, как и при каких обстоятельствах состоялась передача сведений.

По его словам, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют государственную тайну. Цуркан себя виновной не считает.