Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также условились о дальнейших контактах на различных уровнях.