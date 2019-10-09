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РИА Новости

Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

16:00 09.10.2019 (обновлено: 16:07 09.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
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