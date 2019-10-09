Россия производит качественное и экологичное продовольствие, заявил Гордеев

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия может в полной степени позиционировать себя в качестве государства, которое производит качественные продукты питания и решает глобальные природоохранные задачи, заявил зампред правительства РФ Алексей Гордеев.

"Мы можем позиционироваться "от руды до еды". Если мы раньше говорили "ферма-тарелка", "поле-прилавок", то сегодня появляется еще большая цепочка, и в этом смысле Россия может заявить себя как страна, которая производит полноценное питание и решает природоохранные задачи", - сказал Гордеев, выступая на пленарной сессии Первого международного агропромышленного форума.

Он отметил, что сегодня страна заявляет себя как крупнейший экспортер важнейшей продовольственной продукции, в частности, пшеницы.

"Но рынки достаточно жесткие, конкурируют крупные страны - производители сельхозпродукции, готового продовольствия, и нам следует идти теми трендами, которые мы видим сегодня в Европе, в развитых странах", - подчеркнул Гордеев. По его словам, в последнее время, например в ЕС, все больше говорят о том, что АПК, поставляя качественное продовольствие, должен наносить наименьший вред окружающей среде.

"И если говорить о нашем позиционировании на рынке, где борются цена и качество, надо понимать, что сегодня все больше и больше предъявляются требования к сельхозпроизводителям. Именно по тому, как они работают в окружающей среде, насколько меньший наносят вред, а продукты питания содержат наименьшее количество различных химических веществ, наносящих вред здоровью", - заметил вице-премьер.