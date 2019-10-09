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РИА Новости

Россия производит качественное и экологичное продовольствие, заявил Гордеев

15:58 09.10.2019 (обновлено: 16:06 09.10.2019)
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© Фото : пресс-служба А. В. ГордееваЗаместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия может в полной степени позиционировать себя в качестве государства, которое производит качественные продукты питания и решает глобальные природоохранные задачи, заявил зампред правительства РФ Алексей Гордеев.
"Мы можем позиционироваться "от руды до еды". Если мы раньше говорили "ферма-тарелка", "поле-прилавок", то сегодня появляется еще большая цепочка, и в этом смысле Россия может заявить себя как страна, которая производит полноценное питание и решает природоохранные задачи", - сказал Гордеев, выступая на пленарной сессии Первого международного агропромышленного форума.
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Он отметил, что сегодня страна заявляет себя как крупнейший экспортер важнейшей продовольственной продукции, в частности, пшеницы.
"Но рынки достаточно жесткие, конкурируют крупные страны - производители сельхозпродукции, готового продовольствия, и нам следует идти теми трендами, которые мы видим сегодня в Европе, в развитых странах", - подчеркнул Гордеев. По его словам, в последнее время, например в ЕС, все больше говорят о том, что АПК, поставляя качественное продовольствие, должен наносить наименьший вред окружающей среде.
"И если говорить о нашем позиционировании на рынке, где борются цена и качество, надо понимать, что сегодня все больше и больше предъявляются требования к сельхозпроизводителям. Именно по тому, как они работают в окружающей среде, насколько меньший наносят вред, а продукты питания содержат наименьшее количество различных химических веществ, наносящих вред здоровью", - заметил вице-премьер.
Он добавил, что в определенной мере тренды агросектора отражают и заявления зарубежных политических лидеров, которые говорят о том, что необходимо вводить таможенно-тарифное регулирование, не просто защищая свой рынок, а исходя из того, какой природный след оставляет за собой производство продукта. "То есть мы понимаем, что это новые подходы, в том числе и на государственном уровне, как, с одной стороны, защищать свои рынки, а с другой стороны - решать глобальные и человеческие задачи", - отметил Гордеев.
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