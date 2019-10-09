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РИА Новости

В агентстве "Фергана" заявили об исключении из реестра запрещенных ресурсов

15:57 09.10.2019
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© Depositphotos / cendecedНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / cendeced
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Роскомнадзор исключил сайт информационного агентства "Фергана" из реестра запрещенных ресурсов на территории России, сообщает официальный сайт издания.
"Сайт "Ферганы" исключен из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Это подтверждает сервис проверки ограничения доступа к сайтам в России", - говорится на портале.
По словам генерального директора "Ферганы" Даниила Кислова, причиной блокировки, по их данным, стала публикация о самоубийстве пенсионера в Кыргызстане.
"Всем известно, что законодательство России устанавливает весьма жесткие требования к информации о суициде. И мы готовы эти требования выполнять", - говорится на сайте со ссылкой на Кислова.
Офис Российской газеты
Вчера, 10:47РИА Новости
Сайт "Российской газеты" недоступен на территории Казахстана
Доступ к сайту "Ферганы" на территории РФ был ограничен 1 октября, а на странице сервиса проверки РКН появилась запись о том, что доступ ограничен на основании статьи 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", решение было принято 30 сентября. Редакция сообщает, что отправила запрос в Роскомнадзор для разъяснения ситуации.
РИА Новости пока не располагает комментарием Роскомнадзора по данному вопросу.
Информационное агентство "Фергана" существует с 1998 года. Сфера его интересов - постсоветская Центральная Азия.
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РоскомнадзорФерганаМоскваОбщество
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