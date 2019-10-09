Сирийские курды попросили у Москвы помощи в переговорах с Дамаском

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии позитивно оценила заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова и надеется, что Москва поможет провести переговоры между курдами и официальным Дамаском, говорится в заявлении пресс-службы администрации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду в Нур-Султане, что Россия будет содействовать началу предметного диалога между курдами и Дамаском, надеется, что остальные его тоже поддержат.

"Мы позитивно оцениваем заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу диалога между автономной администрацией и сирийским правительством, и надеемся, что Россия сыграет роль гаранта и поддержит в этой связи", - говорится в заявлении, полученном РИА Новости. Отмечается, что ранее курды провели несколько безрезультатных раундов переговоров с сирийскими властями.

Администрация надеется на позитивный исход возможных переговоров и на недопущение повтора ситуации в Африне, перешедшем в марте 2018 года в результате военной операции под контроль турецких ВС, говорится в заявлении.

МИД Сирии в заявлении в среду осудил заявления Анкары о намерении начать военную операцию на севере Сирии. Согласно заявлению, Сирия будет отражать агрессию "всеми законными способами" и готова принять "своих заблудших детей (курдов), если те вернутся к разумному мышлению и встанут на правильный путь".

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.

Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.