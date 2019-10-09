В Ленинградской области начнут выращивать королевских креветок

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Новый завод по выращиванию деликатесной морепродукции начнет полноценную работу в феврале 2020 года, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время презентации продукции региона на аграрной выставке "Золотая осень" в Москве.

По его словам, предприятие строится в Тосненском районе Ленинградской области и будет производить около 200 тонн ракообразных в год. Сейчас завод "Северная креветка" проводит отладку технологий и оборудования.

"Всего в Ленинградской области реализуются и планируются к реализации около 140 инвестиционных проектов на сумму более 71 миллиарда рублей. Это новые тепличные и свиноводческие комплексы, предприятия по переработке рыбы и производству колбас. Сейчас мы запускаем проект по круглогодичному выращиванию креветки в условиях замкнутого водоснабжения, которая, уверен, составит конкуренцию зарубежной", – сказал Дрозденко.

Глава региона отметил, что планируется выращивать белоногую креветку ваннамей (королевская креветка), гигантскую пресноводную креветку Розенберга, австралийских раков и морскую спаржу. Это будет единственное на Северо-Западе России производство деликатесных морепродуктов, которое составит конкуренцию иностранным производителям — креветка из Ленинградской области будет доставляться свежей, в охлажденном виде и будет выращиваться под строгим контролем ветеринарных служб.