Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T15:47Z
https://ria.ru/20191009/1559587973.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152340/90/1523409088_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_6f8f0b00d4859a2ca048d872f48d3afa.jpg
РИА Новости

Гидрометцентр назвал плюсы глобального потепления для россиян

15:45 09.10.2019 (обновлено: 15:47 09.10.2019)
1868
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неутешительные прогнозы западных экспертов по глобальному потеплению не актуальны для российских реалий, заявил радиостанции "Говорит Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Наша страна, в основном, северная, и потепление климата, конечно же, будет способствовать тому, что нагрузка на электричество зимой уменьшится. Обычно у нас бывают экстремально холодные периоды длительные, тогда работают с огромной перегрузкой подстанции на большой территории. Конечно же, потепление зимнее является определенным благом для нашей страны", — добавил Вильфанд.
Он напомнил, что существует несколько прогнозов развития глобального потепления.

"Есть жёсткие сценарии, есть более мягкие сценарии <…> Даже если представить, что если сейчас мгновенно прекратится ремиссия парниковых газов в атмосферу, то всё равно потепление будет длиться ещё десятилетиями. Всё зависит от того, как человечество поведёт себя, как человек поведёт себя", — пояснил он.

Ранее специалисты из США опубликовали исследование, согласно которому территория, которую из-за парниковых выбросов будет охватывать экстремально высокая температура, вырастет на 50-80%. Это может повысить смертность и привести к нагрузкам энергосетей. Такие изменения могут произойти на планете в течение тридцати лет.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
05:12РИА Новости
Вильфанд объяснил, что уникального в рекордах температуры 2019 года
991015
Обсудить 0
Роман ВильфандРоссияГидрометцентрРИА Наука
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Лента
новостей
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Памела Андерсон
Памела Андерсон поблагодарила Россию за решение вопроса с "китовой тюрьмой"
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Киев не пойдет на продление на год контракта по газу, заявил Гончарук
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных
Ирина Алашкевич
СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
17:24Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
Лента новостейМолния