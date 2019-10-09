Гидрометцентр назвал плюсы глобального потепления для россиян

"Есть жёсткие сценарии, есть более мягкие сценарии <…> Даже если представить, что если сейчас мгновенно прекратится ремиссия парниковых газов в атмосферу, то всё равно потепление будет длиться ещё десятилетиями. Всё зависит от того, как человечество поведёт себя, как человек поведёт себя", — пояснил он.