Суд оставил в силе приговор Кириллу Жукову по делу о беспорядках в Москве

Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор участнику несогласованной акции 27 июля Кириллу Жукову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: приговор Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказала судья Елена Лаврова.

В начале сентября Тверской районный суд Москвы приговорил Кирилла Жукова к трем годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал для подсудимого четыре с половиной года.

По данным следствия, во время несанкционированного митинга в Москве Жуков ударил сотрудника Росгвардии по шлему в область забрала, отчего "правоохранитель испытал физическую боль и моральные страдания". Сам силовик пояснял в суде, что из-за удара ремешок шлема передавил ему подбородок. Вину Жуков не признал.

Защита настаивала на том, что показания потерпевшего недостоверны, а действие Жукова не могло причинить ему боль из-за конструкции шлема. Адвокаты также поставили под сомнение и проведенный их оппонентами следственный эксперимент, который не смог показать, был ли ремешок застегнут, чтобы росгвардеец чувствовал боль. Защита утверждала, что у шлема есть пластиковый подбородник, закрывающий нижнюю часть лица и не позволяющий испытать боль от ремешка. Кроме того, в суде показали видеоролик, на котором запечатлено, как Жуков попытался поднять забрало шлема росгвардейца, однако тот отпрянул, и оно осталось на месте.

Такими доводами защита оперировала еще в Тверском суде, однако тот не стал приобщать эти материалы и возвращать дело прокурору. Адвокаты настаивали, что приговор следует отменить, прокурор просил оставить его в силе.