Суд оставил в силе приговор Кириллу Жукову по делу о беспорядках в Москве

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор участнику несогласованной акции 27 июля Кириллу Жукову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: приговор Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказала судья Елена Лаврова.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях
В начале сентября Тверской районный суд Москвы приговорил Кирилла Жукова к трем годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал для подсудимого четыре с половиной года.
По данным следствия, во время несанкционированного митинга в Москве Жуков ударил сотрудника Росгвардии по шлему в область забрала, отчего "правоохранитель испытал физическую боль и моральные страдания". Сам силовик пояснял в суде, что из-за удара ремешок шлема передавил ему подбородок. Вину Жуков не признал.
Защита настаивала на том, что показания потерпевшего недостоверны, а действие Жукова не могло причинить ему боль из-за конструкции шлема. Адвокаты также поставили под сомнение и проведенный их оппонентами следственный эксперимент, который не смог показать, был ли ремешок застегнут, чтобы росгвардеец чувствовал боль. Защита утверждала, что у шлема есть пластиковый подбородник, закрывающий нижнюю часть лица и не позволяющий испытать боль от ремешка. Кроме того, в суде показали видеоролик, на котором запечатлено, как Жуков попытался поднять забрало шлема росгвардейца, однако тот отпрянул, и оно осталось на месте.
Такими доводами защита оперировала еще в Тверском суде, однако тот не стал приобщать эти материалы и возвращать дело прокурору. Адвокаты настаивали, что приговор следует отменить, прокурор просил оставить его в силе.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. На них полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с других обвинения сняли.