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РИА Новости

Суд оставил в силе приговор Кириллу Жукову по делу о беспорядках в Москве

15:41 09.10.2019 (обновлено: 17:48 09.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор участнику несогласованной акции 27 июля Кириллу Жукову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: приговор Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказала судья Елена Лаврова.

Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
В начале сентября Тверской районный суд Москвы приговорил Кирилла Жукова к трем годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал для подсудимого четыре с половиной года.
По данным следствия, во время несанкционированного митинга в Москве Жуков ударил сотрудника Росгвардии по шлему в область забрала, отчего "правоохранитель испытал физическую боль и моральные страдания". Сам силовик пояснял в суде, что из-за удара ремешок шлема передавил ему подбородок. Вину Жуков не признал.
Защита настаивала на том, что показания потерпевшего недостоверны, а действие Жукова не могло причинить ему боль из-за конструкции шлема. Адвокаты также поставили под сомнение и проведенный их оппонентами следственный эксперимент, который не смог показать, был ли ремешок застегнут, чтобы росгвардеец чувствовал боль. Защита утверждала, что у шлема есть пластиковый подбородник, закрывающий нижнюю часть лица и не позволяющий испытать боль от ремешка. Кроме того, в суде показали видеоролик, на котором запечатлено, как Жуков попытался поднять забрало шлема росгвардейца, однако тот отпрянул, и оно осталось на месте.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
24 сентября, 12:56РИА Новости
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
Такими доводами защита оперировала еще в Тверском суде, однако тот не стал приобщать эти материалы и возвращать дело прокурору. Адвокаты настаивали, что приговор следует отменить, прокурор просил оставить его в силе.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. На них полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с других обвинения сняли.
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Московский городской судМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Офигеть, вот о чем человек думает, ударяя по голове полицейского??? Нет ну серьезно? Да и какая разница что он в шлеме. Типа общественность за него вступиться??? Это просто абсурд. Посидит немного глядишь система ценностей наладится, а если нет, то хуже врятли уже будет...
9 октября, 15:58
Александр Русский
1310013
Этот Будет сидеть!
9 октября, 15:41
Ryskin Andy
810024
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