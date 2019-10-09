Подлодка "Колпино" выполнила стрельбы ракетами "Калибр" в Черном море

"Экипаж ... выполнил стрельбу ракетами "Калибр" по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения. Ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук, и в одном из морских полигонов", - говорится в релизе.