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РИА Новости

Подлодка "Колпино" выполнила стрельбы ракетами "Калибр" в Черном море

15:38 09.10.2019 (обновлено: 15:48 09.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДизель-электрическая подводная лодка Б-271 "Колпино"
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подлодка Черноморского флота РФ "Колпино" выполнила стрельбы ракетами "Калибр" в Черном море в ходе боевой подготовки, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Экипаж ... выполнил стрельбу ракетами "Калибр" по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения. Ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук, и в одном из морских полигонов", - говорится в релизе.
Мероприятие было плановым. Район стрельб закрывался от гражданских судов, для этого задействовали около 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации.
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МоскваБезопасностьКалибрКолпиноРоссия
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