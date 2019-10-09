Подлодка "Колпино" выполнила стрельбы ракетами "Калибр" в Черном море

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подлодка Черноморского флота РФ "Колпино" выполнила стрельбы ракетами "Калибр" в Черном море в ходе боевой подготовки, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Экипаж ... выполнил стрельбу ракетами "Калибр" по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения. Ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук, и в одном из морских полигонов", - говорится в релизе.
Мероприятие было плановым. Район стрельб закрывался от гражданских судов, для этого задействовали около 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации.