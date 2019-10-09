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РИА Новости

Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook

15:38 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Наказание для Google и Facebook за нарушение законодательства России должно быть сопоставимо с мерами против российских СМИ за рубежом, деятельность которых нарушается, заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Соразмерность наших мер наказания, понуждения (в отношении Google, Facebook и других компаний) должна быть в отношении и тех мер, которые применяются к нашим журналистам, когда без каких-либо доказательств и аргументов ограничивается их деятельность за рубежом", - сказала спикер.
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