Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Наказание для Google и Facebook за нарушение законодательства России должно быть сопоставимо с мерами против российских СМИ за рубежом, деятельность которых нарушается, заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Соразмерность наших мер наказания, понуждения (в отношении Google, Facebook и других компаний) должна быть в отношении и тех мер, которые применяются к нашим журналистам, когда без каких-либо доказательств и аргументов ограничивается их деятельность за рубежом", - сказала спикер.