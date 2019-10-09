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РИА Новости

Помпео: отгрузка нефти в САР танкером Adrian Darya 1 доказывает ложь Ирана

15:37 09.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что иранский танкер Adrian Darya 1 отгрузил нефть в Сирии, что, по его словам, доказывает ложь Ирана властям Великобритании и Гибралтара.
Ранее Помпео утверждал, что танкер Adrian Darya 1 передавал нефть стороннему судну у берегов Сирии. В своем Twitter госсекретарь разместил фотографию, на которой были видны два судна, одно из которых отмечено как Adrian Darya 1, стоящие рядом друг с другом недалеко от города Банияс в Сирии, где находится нефтеперерабатывающий завод.
"Нефть с (танкера - ред.) Adrian Darya 1 была отгружена в Сирии, что доказывает, что Иран лгал Великобритании и Гибралтару", - написал Помпео в Twitter. Он добавил, что эта нефть доставлена в страну, чтобы спонсировать войну президента Сирии Башара Асада и "межконфессиональное насилие" Ирана.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya 1.
Нефтяной танкер Grace 1 (новое название - Adrian Darya)
8 сентября, 17:58РИА Новости
Иран уточнил, что нефть с танкера Adrian Darya продали во время плавания
Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace 1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
В ночь на 19 августа танкер покинул воды Гибралтара. В начале сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что танкер Adrian Darya 1 продал нефть, находясь в море. По его словам, в данный момент судно пришвартовано у одного из побережий Средиземного моря.
Министерство иностранных дел Греции, архивное фото
21 августа, 12:39РИА Новости
В МИД Греции заявили, что не помогут иранскому танкеру добраться до Сирии
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Аббас МусавиМайк ПомпеоМИД ИранаЕвросоюзБашар АсадМоскваСирияСШАВ мире
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