Помпео: отгрузка нефти в САР танкером Adrian Darya 1 доказывает ложь Ирана

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что иранский танкер Adrian Darya 1 отгрузил нефть в Сирии, что, по его словам, доказывает ложь Ирана властям Великобритании и Гибралтара.

Ранее Помпео утверждал, что танкер Adrian Darya 1 передавал нефть стороннему судну у берегов Сирии. В своем Twitter госсекретарь разместил фотографию, на которой были видны два судна, одно из которых отмечено как Adrian Darya 1, стоящие рядом друг с другом недалеко от города Банияс в Сирии, где находится нефтеперерабатывающий завод.

Oil from the #AdrianDarya1 has been offloaded in Syria, proving that Iran lied to the UK and Gibraltar. This terrorist oil will fund Assad’s war and Iran’s sectarian violence. EU members should condemn this action, uphold the rule of law, and hold Iran accountable. pic.twitter.com/4GPZpdYU8b — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 9, 2019

"Нефть с (танкера - ред.) Adrian Darya 1 была отгружена в Сирии, что доказывает, что Иран лгал Великобритании и Гибралтару", - написал Помпео в Twitter. Он добавил, что эта нефть доставлена в страну, чтобы спонсировать войну президента Сирии Башара Асада и "межконфессиональное насилие" Ирана.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya 1.

Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace 1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.