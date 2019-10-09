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РИА Новости

Киев сорвал план-график по отводу сил в районе Петровского, заявили в ДНР

15:32 09.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе не состоялось
Разведение сил в Донбассе не состоялось
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 окт - РИА Новости. Украинские силовики сорвали утвержденный контактной группой по Донбассу план по возобновлению отвода сил в районе Петровского, заявил в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня вооруженные формирования Украины сорвали утвержденный контактной группой план-график по возобновлению разведения сил и средств на участке в районе Петровского", - сказал журналистам представитель ведомства.
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Он отметил, что Киев так и не отправил миссии ОБСЕ уведомление о готовности к разведению.
По его словам, 9 октября должен был начаться отвод сил в районе Петровского, представители республики несколько раз запускали сигнальную ракету, оповещающую о готовности ДНР начать процесс, однако ответного сигнала со стороны украинских силовиков не поступало. "Соответственно, по вине украинской стороны процесс по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений не начался. Завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода", - добавил представитель ведомства.
Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККОБСЕДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьКиевВ мире
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