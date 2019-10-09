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РИА Новости

Эксперт оценил результаты работ нобелевских лауреатов по химии

15:30 09.10.2019 (обновлено: 15:35 09.10.2019)
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© AP Photo / Fernando VergaraЗолотая медаль Нобелевской премии
Золотая медаль Нобелевской премии
© AP Photo / Fernando Vergara
Золотая медаль Нобелевской премии. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Вручение Нобелевской премии по химии за разработки литий-ионных батарей совершенно справедливо, так как эти устройства проникли во многие сферы жизни и польза от них очевидна, но за время, прошедшее с создания технологии, прорывным образом улучшить её не удалось, заявил РИА Новости приглашенный эксперт кафедры физической химии НИТУ "МИСиС" Алексей Юдин.
Нобелевская премия по химии-2019 присуждена Джону Гуденафу (США), Стэнли Уиттингему (Великобритания) и Акире Йошино (Япония) за разработку литий-ионных батарей. Литий-ионные батареи широко применяются в электронике (в частности, в смартфонах, планшетах, ноутбуках), бытовой технике, на транспорте, в том числе в электромобилях.
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"Пока, особенно по зарядке, успехов не так много, вот чтобы совместить длительную службу, быструю зарядку и большую ёмкость, пока тяжело. В одном устройстве сделать это пока вообще невозможно. По крайней мере, чтобы удовлетворить "хотелки" рынка", - сказал Юдин.
Он напомнил, что все разработки по другим металло-ионным системам, например, магний-ионным или алюминий-ионным пока находятся на уровне демонстраторов технологий.
При этом эксперт заявил, что если для колесного и рельсового транспорта можно будет создать литий-ионные аккумуляторы, которые будут удовлетворять всем требованиям по ёмкости, скорости зарядки и сроку службы, то появление электросамолетов невозможно без разработок нового поколения материалов.
"А если говорить об авиационном транспорте, об электросамолетах, например, то это пока на 100-200 километров, поиграться, скажем так", - добавил Юдин.
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