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РИА Новости

В РЖД извинились перед инвалидом, которая заползала в саратовскую больницу

15:26 09.10.2019 (обновлено: 17:43 09.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЧеловек в инвалидной коляске
Человек в инвалидной коляске
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Человек в инвалидной коляске. Архивное фото
САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости. Главный врач железнодорожной больницы в городе Ершове Саратовской области Алексей Нархов извинился перед женщиной-инвалидом после публикации фотографий, на которых она ползком забирается по лестнице из-за отсутствия пандуса у входа, сообщил начальник Приволжской дирекции здравоохранения (входит в РЖД) Иван Емельдяжев.
Накануне в одной из групп соцсети "ВКонтакте" появились снимки, на которых женщина-инвалид на четвереньках преодолевает лестницу, после чего садится в инвалидное кресло. В сообщении к фото уточняется, что заезда для инвалидов при входе в больницу нет. Губернатор области Валерий Радаев поручил разобраться, почему нет пандуса, и попросил руководство Приволжской железной дороги как можно быстрее исправить ситуацию.
По словам Емельдяжева, больничный корпус построили в 1995 году, в то время проект здания не включал пандус. Однако сейчас для маломобильных граждан предусмотрены кнопки вызова медицинского персонала.
"Они обозначены специальными знаками. Оборудование исправно, а сотрудники учреждения всегда готовы оказать помощь пациентам", — отметил он.
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Емельдяжев подчеркнул, что ситуация находится на контроле у руководства Приволжской железной дороги. Он заявил, что в 2020 году в больнице начнется капитальный ремонт здания хирургического корпуса и будет установлен пандус. При этом сейчас в здании заменяют лифты.
Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Ершов" ведет историю с 1902 года, когда неподалеку от станции Ершов были построены два кирпичных здания железнодорожной больницы, которые сохранились и функционируют до настоящего времени. Учредителем больницы является АО "РЖД".
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