СМИ сообщили о выстрелах в немецком Ландсберге после инцидента в Галле

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Выстрелы раздались в среду не только в немецком городе Галле, о чем ранее сообщила местная полиция, но и в городе Ландсберг, расположенном приблизительно в 15 километрах от Галле, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию.
Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben + + + die weitere Entwicklung im @dpa-Liveblog https://t.co/kSjk7xxgLR via @SVZonline pic.twitter.com/KzzInmQRUN— dpa·live (@dpa_live) 9 октября 2019 г.
Других подробностей пока не сообщается.
Ранее полиция Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.