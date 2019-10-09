СМИ сообщили о выстрелах в немецком Ландсберге после инцидента в Галле

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Выстрелы раздались в среду не только в немецком городе Галле, о чем ранее сообщила местная полиция, но и в городе Ландсберг, расположенном приблизительно в 15 километрах от Галле, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию.

"Помимо выстрелов в Галле, выстрелы раздались также в Ландсберге, расположенном приблизительно в 15 километрах (от Галле)", - информирует таблоид Bild , отмечая, что эту информацию подтвердили в полиции агентству dpa

Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben + + + die weitere Entwicklung im @dpa-Liveblog https://t.co/kSjk7xxgLR via @SVZonline pic.twitter.com/KzzInmQRUN — dpa·live (@dpa_live) 9 октября 2019 г.

Других подробностей пока не сообщается.