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РИА Новости

СМИ сообщили о выстрелах в немецком Ландсберге после инцидента в Галле

15:18 09.10.2019 (обновлено: 15:30 09.10.2019)
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© REUTERS / Reuters TV / NonstopnewsАвтомобили оперативных служб на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© REUTERS / Reuters TV / Nonstopnews
Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Выстрелы раздались в среду не только в немецком городе Галле, о чем ранее сообщила местная полиция, но и в городе Ландсберг, расположенном приблизительно в 15 километрах от Галле, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию.
"Помимо выстрелов в Галле, выстрелы раздались также в Ландсберге, расположенном приблизительно в 15 километрах (от Галле)", - информирует таблоид Bild, отмечая, что эту информацию подтвердили в полиции агентству dpa.
Других подробностей пока не сообщается.
Ранее полиция Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
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Стрельба в ГаллеГалле (Саксония-Анхальт)ГерманияВ мире
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