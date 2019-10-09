Ричарду Гиру вручат символические ключи от Флоренции

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Точную копию ключей от древних ворот Флоренции торжественно вручат американскому актеру Ричарду Гиру за его правозащитную деятельность, сообщает Ansa.it.
Церемония состоится в понедельник, 14 октября.
Свою приверженность защите прав человека Гир продемонстрировал в августе текущего года: он лично доставил продукты питания на испанское спасательное судно с мигрантами в Средиземноморье, когда отдыхал на итальянском острове Лампедуза.
На церемонии будут присутствовать мэр Флоренции Дарио Нарделла, члены городского совета, выступит директор Центра миграционной политики Европейского университета, профессор Эндрю Геддес.