Матвиенко прокомментировала идею введения штрафов для Google и Facebook

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Введение наказания за нарушение избирательного законодательства России Google и Facebook соответствует международной практике, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Речь идет о выработке правил игры для международных корпораций, особенно интернет-корпораций, работающих в виртуальном пространстве, и регулировании их деятельности в соответствии с национальным законодательством. Такая работа ведется во всех государствах, это нормальная международная практика", - сказала Матвиенко.

Она выразила уверенность в том, что введение штрафных санкций не отпугнет международные интернет-компании, работающие в России.

"Такие инициативы законопослушные компании не отпугнут. Говорить о размерах штрафов еще рано, это надо обсуждать, но, безусловно, надо пытаться использовать возможности диалога, чтобы они работали в юридически корректном поле в соответствии с российским законодательством", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, любое государство должно иметь набор "инструментов влияния на те зарубежные компании, которые нарушают правила". "И такие инструменты должны быть сформированы. Тем более, что речь идет о тех компаниях, которые - это доказано и подтверждено комиссией Совета Федерации - допустили нарушения законодательства в сфере вмешательства во внутренние дела РФ и в выборы", - заявила спикер Совфеда.

"Вот здесь должен быть не только диалог, но и соответствующие механизмы наказания", - добавила Матвиенко.

Ранее в Госдуме предложили предусмотреть в российском законодательстве серьезные штрафы для таких компаний, как Facebook и Google, за вмешательство в дела Российской Федерации.