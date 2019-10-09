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РИА Новости

Матвиенко прокомментировала идею введения штрафов для Google и Facebook

15:13 09.10.2019 (обновлено: 15:19 09.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Введение наказания за нарушение избирательного законодательства России Google и Facebook соответствует международной практике, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Речь идет о выработке правил игры для международных корпораций, особенно интернет-корпораций, работающих в виртуальном пространстве, и регулировании их деятельности в соответствии с национальным законодательством. Такая работа ведется во всех государствах, это нормальная международная практика", - сказала Матвиенко.
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Она выразила уверенность в том, что введение штрафных санкций не отпугнет международные интернет-компании, работающие в России.
"Такие инициативы законопослушные компании не отпугнут. Говорить о размерах штрафов еще рано, это надо обсуждать, но, безусловно, надо пытаться использовать возможности диалога, чтобы они работали в юридически корректном поле в соответствии с российским законодательством", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, любое государство должно иметь набор "инструментов влияния на те зарубежные компании, которые нарушают правила". "И такие инструменты должны быть сформированы. Тем более, что речь идет о тех компаниях, которые - это доказано и подтверждено комиссией Совета Федерации - допустили нарушения законодательства в сфере вмешательства во внутренние дела РФ и в выборы", - заявила спикер Совфеда.
"Вот здесь должен быть не только диалог, но и соответствующие механизмы наказания", - добавила Матвиенко.
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Ранее в Госдуме предложили предусмотреть в российском законодательстве серьезные штрафы для таких компаний, как Facebook и Google, за вмешательство в дела Российской Федерации.
Восьмого сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
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GoogleРоссияFacebook, Inc.В мире
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