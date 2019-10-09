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РИА Новости

Глава Минобороны Украины назвал "формулу Штайнмайера" медийным продуктом

15:13 09.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
© РИА Новости / Стрингер
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк . Архивное фото
КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал "формулу Штайнмайера" медийным продуктом и считает, что сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не знает, что значит эта формула.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
В поселке Зайцево Донецкой области
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"Эта вербальная формула, поскольку она нигде написана не была, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - цитирует Загороднюка агентство "Укринформ".
Он добавил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты интересов Украины, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.
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"Формула Штайнмайера"Андрей ЗагороднюкСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕУкринформФранк-Вальтер ШтайнмайерМИД ГерманииУкраинаВ мире
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