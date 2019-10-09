Глава Минобороны Украины назвал "формулу Штайнмайера" медийным продуктом

Политолог назвал страну, которая может побудить Киев к миру в Донбассе Депутат бундестага Родерих Кизеветтер выразил надежду, что Москва и Киев найдут путь для восстановления мира на Украине. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, в конце концов, Берлин придет к выводу о необходимости более жесткого давления на Киев.