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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды заявили, что рассчитывают на помощь армии САР

15:08 09.10.2019 (обновлено: 16:21 09.10.2019)
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© AP Photo / Syrian Democratic ForcesЧлен Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов. Архивное фото
ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии готова координироваться с сирийской армией в случае нападения турецких вооруженных сил, и ожидает поставок систем ПВО, заявил в интервью египетскому порталу Youm7 председатель "Сирийского демократического совета" (MSD) Рияд Дарар.
МИД Сирии в заявлении в среду осудил заявления Анкары о намерении начать военную операцию на севере Сирии. Согласно заявлению, Сирия будет отражать агрессию "всеми законными способами" и готова принять "своих заблудших детей (курдов), если те вернутся к разумному мышлению и встанут на правильный путь".
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Комментируя призыв Дамаска к курдам, Дарар отметил, что "слова должны подтверждаться действиями".
"Если у сирийской армии есть желание защитить регион, то они могут поставить системы ПВО для поддержки SDF", - заявил Дарар.
По его словам, курды готовы координироваться с сирийской армией в защите границ. "Сирийская армия - это армия всей Сирии, не знающая границ, она отвечает за все границы САР, кроме того, она обязана отвечать на требования народа", - заявил Дарар.
Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.
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Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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