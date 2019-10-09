Сирийские курды заявили, что рассчитывают на помощь армии САР

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии готова координироваться с сирийской армией в случае нападения турецких вооруженных сил, и ожидает поставок систем ПВО, заявил в интервью египетскому порталу Youm7 председатель "Сирийского демократического совета" (MSD) Рияд Дарар.

МИД Сирии в заявлении в среду осудил заявления Анкары о намерении начать военную операцию на севере Сирии. Согласно заявлению, Сирия будет отражать агрессию "всеми законными способами" и готова принять "своих заблудших детей (курдов), если те вернутся к разумному мышлению и встанут на правильный путь".

Комментируя призыв Дамаска к курдам, Дарар отметил, что "слова должны подтверждаться действиями".

"Если у сирийской армии есть желание защитить регион, то они могут поставить системы ПВО для поддержки SDF", - заявил Дарар.

По его словам, курды готовы координироваться с сирийской армией в защите границ. "Сирийская армия - это армия всей Сирии, не знающая границ, она отвечает за все границы САР, кроме того, она обязана отвечать на требования народа", - заявил Дарар.

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.

Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.