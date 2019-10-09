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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что США не нужно было отправлять военных на Ближний Восток

15:03 09.10.2019 (обновлено: 17:51 09.10.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководству страны не нужно было направлять военнослужащих на Ближний Восток, где "сотни лет" продолжаются столкновения между различными группировками.

"Турция должна взять на себя захваченных бойцов ИГ*, которых Европа отказывается принимать назад. Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!" — написал американский лидер в Twitter.

Трамп добавил, что США "потратили восемь триллионов долларов, участвуя в боях и обеспечивая правопорядок на Ближнем Востоке", тысячи американских военнослужащих погибли или были серьезно ранены. Глава Белого дома назвал "вхождение" американцев на Ближний Восток "худшим решением в истории" страны. В апреле прошлого года Трамп заявлял, что за последние 18 лет США вложили в регион семь триллионов долларов, а получили "меньше, чем ничего".
Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что Вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.
В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков террористической группировки ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома ИГ* Соединенными Штатами.
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Курдские "Сирийские демократические силы" 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в две тысячи человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоДональд ТрампСирияВашингтон (штат)В мире
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