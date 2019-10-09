Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала Teleprogramma.pro о том, какую помощь оказывают пациентам с параличом.

Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.

"Если при онкологии парализация только начинается, то быстрыми мерами терапевт может помочь", — рассказала Абузарова. При этом действовать нужно срочно: паралич можно остановить только при появлении самых первых признаков.

Однако если такого развития событий не удалось избежать, то пациент, по словам врача, будет лежачим.

"Ему можно назначить хороший уход, паллиативную помощь, — заявила Абузарова. — В зависимости от симптомов назначаются препараты".

По мнению специалиста, реабилитация актрисе уже не поможет.

"Реабилитация способствует восстановлению пациента, после чего он живет еще много лет, — рассказала врач. Паллиативная помощь — это уход в конце жизни".

Врач отметила, что это не лечение основного заболевания, а "контроль симптомов".