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РИА Новости

Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк

15:02 09.10.2019 (обновлено: 17:58 09.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала Teleprogramma.pro о том, какую помощь оказывают пациентам с параличом.
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.
"Если при онкологии парализация только начинается, то быстрыми мерами терапевт может помочь", — рассказала Абузарова. При этом действовать нужно срочно: паралич можно остановить только при появлении самых первых признаков.
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Однако если такого развития событий не удалось избежать, то пациент, по словам врача, будет лежачим.

"Ему можно назначить хороший уход, паллиативную помощь, — заявила Абузарова. — В зависимости от симптомов назначаются препараты".

По мнению специалиста, реабилитация актрисе уже не поможет.
"Реабилитация способствует восстановлению пациента, после чего он живет еще много лет, — рассказала врач. Паллиативная помощь — это уход в конце жизни".
Врач отметила, что это не лечение основного заболевания, а "контроль симптомов".
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Ранее в августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что у артистки диагностировали опухоль мозга на последней стадии. Также поступали сведения о том, что Заворотнюк подключили к системе искусственной вентиляции легких. Вскоре в Сети появились сообщения, что актриса пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что женщина находится в больнице. Представители артистки не комментируют эту информацию.
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Андрей РазинАнастасия ЗаворотнюкМоскваОбщество
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