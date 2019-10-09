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РИА Новости

Трамп прокомментировал сообщения о нехватке финансирования ООН

15:00 09.10.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп после сообщений о том, что ООН испытывает нехватку финансирования, призвал всемирную организацию "заставить платить" все государства, которые входят в ООН, "не только США".

"Так заставьте платить все государства-члены, не только США!" – прокомментировал Трамп в своем Twitter публикацию телеканала CBS о нехватке финансирования ООН.

Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
08:00РИА Новости
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Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерреша сообщило, что всемирная организация имеет дефицит в размере 230 миллионов долларов, к концу октября у нее могут закончиться деньги. Для сокращения затрат Гутерреш предложил перенести конференции и совещания, а также уменьшить объем предоставляемых услуг. Кроме того, по его мнению, необходимо ограничить официальные поездки и совершать их только в рамках основных видов деятельности, при этом Гутерреш выступил также за принятие мер для экономии энергии.
При этом представитель ООН, пожелавший сохранить анонимность, сообщил агентству, что ранее Гутерреш просил страны-члены организации увеличить взносы, чтобы избежать проблем с денежными потоками, однако эти государства отказались.
Страны платят взносы в бюджет ООН из расчета экономик государств. В этом году, как сообщало во вторник Радио ООН, свои финансовые обязательства выполнили 129 из 193 стран, внеся в бюджет 70% поступлений.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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Антониу ГутеррешДональд ТрампООНСШАВ мире
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