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РИА Новости

Немецкая полиция заявила о первом задержании после стрельбы в Галле

14:59 09.10.2019 (обновлено: 17:18 09.10.2019)
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© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Полиция немецкого города Галле, где ранее произошла стрельба с двумя жертвами, сообщила о первом задержании, не приводя подробностей о задержанном, и призвала граждан сохранять бдительность.
Ранее полиция Галле сообщила, что в результате стрельбы в городе по предварительным данным погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
"Наши подразделения задержали одного человека. Несмотря на это сохраняйте бдительность. Полиция присутствует в округе Галле большими силами и работает над стабилизацией ситуации, пока не будут установлены все данные", - сообщило управление полиции Галле в Twitter.
Стрельба в Германии
© REUTERS / Marvin Gaul

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
1 из 9

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

© REUTERS / Marvin Gaul
© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
2 из 9

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

В результате нападения погибли два человека.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
3 из 9

В результате нападения погибли два человека.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© REUTERS / Marvin Gaul

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
4 из 9

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

© REUTERS / Marvin Gaul
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
5 из 9

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
6 из 9

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow
© AP Photo / Jens Meyer

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
7 из 9

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

© AP Photo / Jens Meyer
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
8 из 9

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

После ЧП в Галле полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
9 из 9

После ЧП в Галле полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
1 из 9

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

© REUTERS / Marvin Gaul
2 из 9

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow
3 из 9

В результате нападения погибли два человека.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
4 из 9

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

© REUTERS / Marvin Gaul
5 из 9

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
6 из 9

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow
7 из 9

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

© AP Photo / Jens Meyer
8 из 9

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
9 из 9

После ЧП в Галле полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
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Стрельба в ГаллеГалле (Саксония-Анхальт)Берлин (земля)Берлин (город)В мире
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