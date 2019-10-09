Прожившая всю жизнь на Украине женщина получила российский паспорт в 99 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 окт - РИА Новости. Пенсионерка из Нижневартовска (ХМАО), всю жизнь прожившая на Украине, получила российский паспорт в 99 лет, сообщает городское управление МВД.

"Начальник отдела по вопросам миграции городской полиции... приехала в гости к 99-летней пенсионерке, чтобы вручить ей паспорт гражданина Российской Федерации. Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на территории Украины, а после, уже в солидном возрасте, ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери", - говорится в сообщении.

Как пояснили в УМВД, в соответствии с действующим законодательством, пенсионерка обратилась в отдел по вопросам миграции, и сотрудники полиции с пониманием отнеслись к женщине столь преклонного возраста.