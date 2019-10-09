На вручении Нобелевской премии вспомнили песню из "Теории большого взрыва"

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Вручение Нобелевской премии по физике началось c первых строчек главной музыкальной темы сериала "Теория большого взрыва", . Вручение Нобелевской премии по физике началось c первых строчек главной музыкальной темы сериала "Теория большого взрыва", сообщает THR.

"Вся наша Вселенная находилась в горячем и плотном состоянии, а потом, примерно четырнадцать миллиардов лет назад началось ее расширение", - процитировал песню профессор Ульф Даниэльссон на церемонии в Стокгольме.

Горан Ханссон, генеральный секретарь Шведской королевской академии наук, отметил, что телесериал стал "фантастическим достижением", которое привело "мир науки в гостиные и ноутбуки по всему миру", и уточнил, что считает цитирование вполне оправданным.

Шоу "Теория большого взрыва" стартовало в 2007 году и стало культовым. В финале супружеская пара ученых получает Нобелевскую премию по физике.