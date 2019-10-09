Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T15:12Z
https://ria.ru/20191009/1559584962.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/100572/89/1005728952_0:1:1200:676_1036x0_80_0_0_db2269281a18d9945eb30b36517d4a8e.jpg
РИА Новости
Культура

На вручении Нобелевской премии вспомнили песню из "Теории большого взрыва"

15:12 09.10.2019
65
© Chuck Lorre ProductionsКадр из сериала "Теория большого взрыва"
Кадр из сериала Теория большого взрыва
© Chuck Lorre Productions
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Вручение Нобелевской премии по физике началось c первых строчек главной музыкальной темы сериала "Теория большого взрыва", сообщает THR.
"Вся наша Вселенная находилась в горячем и плотном состоянии, а потом, примерно четырнадцать миллиардов лет назад началось ее расширение", - процитировал песню профессор Ульф Даниэльссон на церемонии в Стокгольме.
Горан Ханссон, генеральный секретарь Шведской королевской академии наук, отметил, что телесериал стал "фантастическим достижением", которое привело "мир науки в гостиные и ноутбуки по всему миру", и уточнил, что считает цитирование вполне оправданным.
Шоу "Теория большого взрыва" стартовало в 2007 году и стало культовым. В финале супружеская пара ученых получает Нобелевскую премию по физике.
В этом году премию получили два швейцарских ученых Келоз Дидье и Мишель Майор и американский физик канадского происхождения Джеймс Пиблз за вклад в понимание истории развития вселенной от Большого взрыва, а также за открытие планет за пределами Солнечной системы.
Писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин
06:09Культура
Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
200000
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Золотая медаль Нобелевской премии
В МГУ назвали отличительные черты нобелевских лауреатов по химии этого года
РИА
Новости
Nirvana на Unplugged In New York
Гитару и кофту Курта Кобейна выставят на аукционе
Кадр из сериала Во все тяжкие
Создатель "Во все тяжкие" рассказал о судьбе главного героя
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
Производители автомобильных номеров будут включены в специальный реестр
Лента
новостей
Государственная Третьяковская галерея
Третьяковка, Пушкинский, "Гараж" и фонд V-A-C объединились в "Museum Four"
Один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
Минвостокразвития подготовит план развития туризма в Арктике
Актер Ричард Гир выступает на форуме Synergy Global Forum в Москве
Ричарду Гиру вручат символические ключи от Флоренции
Золотая медаль Нобелевской премии
Нобелевский комитет оценил вклад в науку лауреатов премии по химии
Лось в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике
Полесский заповедник: бывшие деревни в зоне отчуждения заселили животные
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков выступает на музыкальном фестивале Нашествие в Тверской области
Фильм "Каренина" на музыку Гребенщикова получил приз на фестивале в Дублине
Актер Давид Диггс и краб Себастьян из мультфильма Русалочка
Стало известно, кто сыграет краба Себастьяна в экранизации "Русалочки"
Генералиссимус Франциско Франко у города Винарос. 26 июля 1938 года
В Аббатстве Долины Павших не дали разрешения на эксгумацию Франко
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит обстоятельства смерти пассажира во время полета в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
17:24Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
17:23Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения
17:22Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
17:21СМИ: в Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности после стрельбы в Галле
17:20Путин призвал к справедливой оплате труда медработников
17:19В России разрабатывают технологию скоростных перелетов в удаленные регионы
17:18Правительство упростило порядок планирования госзакупок
17:16Минздрав подготовит памятку по получению незарегистрированных препаратов
17:15С Первого канала взыскали 80 тысяч рублей за использование клипа Казаченко
Лента новостейМолния