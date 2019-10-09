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РИА Новости
Война в Сирии

Турция может утратить статус гаранта в астанинском процессе, заявили в САР

14:53 09.10.2019 (обновлено: 16:21 09.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время трехсторонней встречи глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время трехсторонней встречи глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время трехсторонней встречи глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Архивное фото
ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Сирийский МИД заявил в среду, что Турция в случае начала военной операции на северо-востоке Сирии утратит статус гаранта в "астанинском" процессе, что станет сокрушительным ударом для всего политического процесса урегулирования, говорится в заявлении пресс-службы МИД САР.
МИД заявил, что в случае начала военной операции "режим Эрдогана поставит себя в один ряд с террористическими группировками".
"Сирия напоминает, что режим Эрдогана, если начнет агрессию, ...утратит окончательно статус страны-гаранта "астанинского" процесса и нанесет сокрушительный удар по всему политическому процессу", - говорится в заявлении сирийского МИД, полученном РИА Новости.
Очередные астанинские консультации по Сирии пройдут в октябре в столице Казахстана Нур-Султане, сообщил в сентябре президент РФ Владимир Путин.
Участник во время восьмого раунда переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане. 22 декабря 2017
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Переговоры по Сирии в астанинском формате
Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииПереговоры по Сирии в АстанеМИД СирииТурцияСирия
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