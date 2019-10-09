Турция может утратить статус гаранта в астанинском процессе, заявили в САР

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Сирийский МИД заявил в среду, что Турция в случае начала военной операции на северо-востоке Сирии утратит статус гаранта в "астанинском" процессе, что станет сокрушительным ударом для всего политического процесса урегулирования, говорится в заявлении пресс-службы МИД САР.

МИД заявил, что в случае начала военной операции "режим Эрдогана поставит себя в один ряд с террористическими группировками".

"Сирия напоминает, что режим Эрдогана, если начнет агрессию, ...утратит окончательно статус страны-гаранта "астанинского" процесса и нанесет сокрушительный удар по всему политическому процессу", - говорится в заявлении сирийского МИД, полученном РИА Новости.

Очередные астанинские консультации по Сирии пройдут в октябре в столице Казахстана Нур-Султане, сообщил в сентябре президент РФ Владимир Путин.

Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.