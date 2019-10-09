Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице

"По поводу сериала: нас очень просили не давать пока никакой информации. Максимум, что я могу позволить себе сказать: да, сериал делают, готовят. Да, действительно, сериал выйдет. Но я даже не уверена, что это будет сериал, это будет драма, но что это будет, как, в каком количестве, объеме - мне это неведомо. Единственный проект, который семья поддерживает, это проект "Первого канала". О полном метре речи с нами пока не идет, мы не приступали на данный момент к подобной работе", - рассказала собеседница агентства.