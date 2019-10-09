В Испании конкурс по приготовлению салата "Оливье" выиграл повар из Малаги

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Повар из испанской Малаги победил в общенациональном чемпионате по приготовлению русского салата (так в Испании называют салат "Оливье"), сообщил конгресс San Sebastián Gastronomika, выступивший организатором мероприятия.

Соревнование на лучший русский салат прошел в Испании второй раз. Его победителем стал Хавьер Эрнандес – повар ресторана Candado Golf. Кулинар из Малаги опередил девятерых коллег, которые для участия в финале конкурса съехались в Сан-Себастьян в Стране басков из Мадрида, Барселоны, Валенсии, Памплоны и других городов.