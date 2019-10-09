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РИА Новости

В Испании конкурс по приготовлению салата "Оливье" выиграл повар из Малаги

14:44 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСалат "Оливье"
Салат Оливье
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Салат "Оливье". Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Повар из испанской Малаги победил в общенациональном чемпионате по приготовлению русского салата (так в Испании называют салат "Оливье"), сообщил конгресс San Sebastián Gastronomika, выступивший организатором мероприятия.
Соревнование на лучший русский салат прошел в Испании второй раз. Его победителем стал Хавьер Эрнандес – повар ресторана Candado Golf. Кулинар из Малаги опередил девятерых коллег, которые для участия в финале конкурса съехались в Сан-Себастьян в Стране басков из Мадрида, Барселоны, Валенсии, Памплоны и других городов.
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Профессиональное жюри оценило в салате-победителе классическую простоту подачи, выверенную термическую обработку ингредиентов, а также оттенок вкуса, который придало блюду оливковое масло, добавленное в майонез, сообщается в коммюнике.
"Готовить так же, как готовишь у себя дома", - объяснил Эрнандес свой успех.
В предыдущем чемпионате победил оливье, которое приготовил барселонский повар Карлес Абеллан из бара Tapas 24.
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Хавьер ЭрнандесИспанияВ мире
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