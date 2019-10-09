Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T17:18Z
https://ria.ru/20191009/1559583028.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155958/17/1559581774_0:204:2304:1500_1036x0_80_0_0_219b859f9d20a2d586807319f1e6827d.jpg
РИА Новости

В Галле закрыли Центральный вокзал после стрельбы вблизи синагоги

14:39 09.10.2019 (обновлено: 17:18 09.10.2019)
240
CC BY-SA 4.0 / Allexkoch / Синагога в немецком городе Галле
Синагога в немецком городе Галле
CC BY-SA 4.0 / Allexkoch /
БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Центральный вокзал немецкого города Галле закрыт в среду после стрельбы вблизи синагоги, сообщил концерн Deutsche Bahn.
Ранее полиция Галле сообщила, что в результате стрельбы в городе по предварительным данным погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
"Центральный вокзал города Галле закрыт. Поезда следуют в Центральный вокзал Лейпцига. Задержка около 15 минут", - сообщила компания в своем аккаунте в Twitter.
Стрельба в Германии
© REUTERS / Marvin Gaul

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
1 из 9

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

© REUTERS / Marvin Gaul
© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
2 из 9

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

В результате нападения погибли два человека.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
3 из 9

В результате нападения погибли два человека.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© REUTERS / Marvin Gaul

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
4 из 9

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

© REUTERS / Marvin Gaul
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
5 из 9

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
6 из 9

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow
© AP Photo / Jens Meyer

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
7 из 9

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

© AP Photo / Jens Meyer
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
8 из 9

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow

После ЧП в Галле полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
9 из 9

После ЧП в Галле полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
1 из 9

Стрельба произошла возле синагоги, злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

© REUTERS / Marvin Gaul
2 из 9

Преступники пытались проникнуть в храм, где в честь праздника Йом Кипур собрались верующие.

© AFP 2019 / DPA/ Sebastian Willnow
3 из 9

В результате нападения погибли два человека.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
4 из 9

Еще два человека с огнестрельными ранениями поступили в университетскую клинику.

© REUTERS / Marvin Gaul
5 из 9

В район ЧП были стянуты силы полиции, граждан призвали сохранять бдительность.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
6 из 9

Полиция сообщила, что нападавших было как минимум двое.

© AP Photo / dpa / Sebastian Willnow
7 из 9

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле.

© AP Photo / Jens Meyer
8 из 9

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Германии.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
9 из 9

После ЧП в Галле полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
100400
Обсудить 0
Стрельба в ГаллеГалле (Саксония-Анхальт)Берлин (земля)Берлин (город)В мире
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
На территорию еврейского кладбища в Галле бросили гранату, сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Стали известны подробности стрельбы в немецком Галле
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В Германии два человека погибли при стрельбе
Немецкая полиция
Немецкая полиция заявила о первом задержании после стрельбы в Галле
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
СМИ сообщили о выстрелах в немецком Ландсберге после инцидента в Галле
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
Лента новостейМолния