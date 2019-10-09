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РИА Новости

В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе

14:37 09.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В Москве же ранее называли вопиющим фактом то, что Нидерланды сняли в деле МН17 с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке Украины.
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"Что касается решений авиационных властей в те дни, то об этом говорится в отчете международной следственной группы, Украина действовала в соответствии с рекомендациями на то время ИKAO. То, что Украина ничего не делала, - это не правда", - заявил Яременко.
По его словам, Украина "постоянно повышала порог, который могут использовать судна гражданской авиации, то есть пыталась реализовать какие-то меры для обеспечения безопасности".
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Депутат считает, что предотвратить катастрофу Киев был не в силах.
"Руководствуясь не очень правильной логикой, что закрыв воздушные коридоры над конфликтом, мы полностью сделали невозможным любые инциденты - это не совсем правда", - заявил Яременко.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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Крушение малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
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