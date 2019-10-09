В Раде отрицают, что Киев мог предотвратить крушение Boeing в Донбассе

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко назвал "не совсем правдой", что закрыв воздушное пространство, Киев мог бы предотвратить крушение Boeing в Донбассе.

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В Москве же ранее называли вопиющим фактом то, что Нидерланды сняли в деле МН17 с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке Украины.

"Что касается решений авиационных властей в те дни, то об этом говорится в отчете международной следственной группы, Украина действовала в соответствии с рекомендациями на то время ИKAO. То, что Украина ничего не делала, - это не правда", - заявил Яременко.

По его словам, Украина "постоянно повышала порог, который могут использовать судна гражданской авиации, то есть пыталась реализовать какие-то меры для обеспечения безопасности".

Депутат считает, что предотвратить катастрофу Киев был не в силах.

"Руководствуясь не очень правильной логикой, что закрыв воздушные коридоры над конфликтом, мы полностью сделали невозможным любые инциденты - это не совсем правда", - заявил Яременко.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.