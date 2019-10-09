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РИА Новости

Суд в Москве продлил меру пресечения двум фигурантам по делу Baring Vostok

14:35 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Басманный суд в среду продлил до середины января домашний арест бывшему главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и арест гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Мера пресечения Кордичеву и Владимирову продлена до 13 января", - сказала собеседница агентства.
Накануне Басманный суд на этот же срок продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви и его партнеру Филиппу Дельпалю.
В феврале Басманный суд заключил американца Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.
Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В апреле суд перевел Калви под домашний арест, а Дельпаля - в августе, после того, как его супруга купила квартиру в районе Хамовники в центре Москвы.
По делу также проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин и партнер в области медиа Ваган Абгарян. В отношении них ходатайство следствия о продлении ареста будет рассмотрено 10 октября в Басманном суде Москвы.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. 3 октября 2019
3 октября, 12:41РИА Новости
Титов: фигуранты по делу Baring переписывали материалы следствия от руки
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Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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