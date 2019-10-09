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РИА Новости

Поставщик препарата "Празиквантел" объяснил проблемы с поставками в Россию

14:34 09.10.2019
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© РИА Новости / Денис АбрамовТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Проблемы с поставкой в Россию препарата-антигельминта "Празиквантел" связаны с плановым ремонтом на предприятии, в середине ноября в страну, как ожидается, поставят 88 тысяч упаковок, заявил руководитель медицинского отдела концерна "Байер" в странах СНГ Дмитрий Власов.
По его словам, проблема с поставками вызвана "плановым ремонтом линии". Он отметил, что концерн "Байер" является единственным, кто поставляет этот препарат на рынок РФ, и "до сей поры покрывал полную потребность".
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"В ближайшее время проблема с поставкой препарата "Празиквантел" (бильтрицид) будет решена. В середине ноября этого года мы ожидаем поставку 88 тысяч упаковок бильтрицида для того, чтобы скорейшим образом наши пациенты могли получить этот препарат для лечения", - сказал Власов журналистам после совещания в Минздраве.
Он уточнил, что компания заранее уведомила Минздрав о плановой реорганизации линии производства. По его словам, эта линия - одна на всю Европу, поэтому даже в случае плановой реорганизации возникает пауза в производстве.
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СНГМоскваРоссияBayerЭкономика
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