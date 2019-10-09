Онколог прокомментировал сообщения о переводе Заворотнюк на реабилитацию

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Определенные медицинские процедуры могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей в организме, заявил онколог московской городской поликлиники № 3 Александр Полтев.

Так врач прокомментировал информацию о переводе актрисы Анастасии Заворотнюк в учреждение для реабилитации. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Заворотнюк перевезли в медицинский центр для тяжелобольных пациентов, так как у нее парализовало правую часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.

"На опухоль, конечно, много чего может влиять. Тепловые процедуры, они обычно увеличивают (ее) рост", - заявил Полтев в комментарии телеканалу " Звезда ".

Медик отметил, что водные процедуры, которые якобы будут проводить актрисе, также могут оказать влияние на состояние ее здоровья.

В августе в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.