Онколог прокомментировал сообщения о переводе Заворотнюк на реабилитацию

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Определенные медицинские процедуры могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей в организме, заявил онколог московской городской поликлиники № 3 Александр Полтев.
Так врач прокомментировал информацию о переводе актрисы Анастасии Заворотнюк в учреждение для реабилитации. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Заворотнюк перевезли в медицинский центр для тяжелобольных пациентов, так как у нее парализовало правую часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.
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"На опухоль, конечно, много чего может влиять. Тепловые процедуры, они обычно увеличивают (ее) рост", - заявил Полтев в комментарии телеканалу "Звезда".
Медик отметил, что водные процедуры, которые якобы будут проводить актрисе, также могут оказать влияние на состояние ее здоровья.
В августе в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.
В середине сентября "Пятый канал" сообщил, что она находится в состоянии медикаментозной комы, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. По данным газеты "Комсомольская правда", в субботу Заворотнюк выписали из частного медцентра в столице.