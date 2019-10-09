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РИА Новости

Онколог прокомментировал сообщения о переводе Заворотнюк на реабилитацию

14:34 09.10.2019 (обновлено: 14:39 09.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Определенные медицинские процедуры могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей в организме, заявил онколог московской городской поликлиники № 3 Александр Полтев.
Так врач прокомментировал информацию о переводе актрисы Анастасии Заворотнюк в учреждение для реабилитации. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Заворотнюк перевезли в медицинский центр для тяжелобольных пациентов, так как у нее парализовало правую часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.
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"На опухоль, конечно, много чего может влиять. Тепловые процедуры, они обычно увеличивают (ее) рост", - заявил Полтев в комментарии телеканалу "Звезда".
Медик отметил, что водные процедуры, которые якобы будут проводить актрисе, также могут оказать влияние на состояние ее здоровья.
В августе в СМИ появились сообщения о тяжелом состоянии здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.
В середине сентября "Пятый канал" сообщил, что она находится в состоянии медикаментозной комы, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. По данным газеты "Комсомольская правда", в субботу Заворотнюк выписали из частного медцентра в столице.
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10:46Радио Sputnik
"Парез правой части тела". Почему Заворотнюк выписали из онкоцентра
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