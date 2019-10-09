Стали известны подробности стрельбы в немецком Галле

БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Стрельбу в немецком городе Галле устроили по меньшей мере два человека, они скрылись с места происшествия, сообщает местная полиция.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в среду погибли два человека. По данным СМИ, инцидент произошел рядом с синагогой.