Российский генерал назвал публикацию NYT о "спецподразделении" ГРУ бредом

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Публикация New York Times о спецподразделении ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе - это бред, России нужна стабильная Европа, заявил РИА Новости в среду Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее New York Times опубликовала статью, в которой говорится о существовании в структуре Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ спецподразделения для дестабилизации ситуации в Европе. В Кремле эту публикацию отнесли к разряду криминального чтива.
"Публикации в NYT можно связать только с осенним обострением – как-то иначе этот бред комментировать невозможно. Очевидно, что России выгодна стабильность и предсказуемость в российско-европейских отношениях", - сказал Липовой.
Он обратил внимание на политику США, с которыми связаны такие дестабилизирующие процессы, как расширение НАТО на Восток, бомбардировки Сербии, поддержка косовских сепаратистов, активная поддержка государственного переворота на Украине.
"Все это на совести США, причем Европой они не ограничиваются и создают очаги напряжения на Ближнем Востоке и в Азии. И давайте не забудем о выходе США из ДРСМД, о непонятной ситуации с СНВ-3, о слухах о выходе Америки из договора по Открытому небу", - добавил генерал.