Российский генерал назвал публикацию NYT о "спецподразделении" ГРУ бредом

"Все это на совести США, причем Европой они не ограничиваются и создают очаги напряжения на Ближнем Востоке и в Азии. И давайте не забудем о выходе США из ДРСМД, о непонятной ситуации с СНВ-3, о слухах о выходе Америки из договора по Открытому небу", - добавил генерал.