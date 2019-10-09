В Томской области украли лагерь для детей-сирот

По его словам, летний лагерь был организован для детей из детских домов и малообеспеченных семей. "Для него были построены все необходимые объекты: баня, кухня, столовая. После того, как летний сезон был закрыт, мы не разбирали лагерь, поскольку погода позволяет и в нем останавливались участники турпоходов выходного дня. И 4 октября лагеря не стало - просто кто-кто все распилил, разобрал и вывез. Заявление в полицию мы подали", - сказал собеседник агентства.