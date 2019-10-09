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РИА Новости

Косачев предложил обсудить договор с США по разграничению Берингова пролива

14:23 09.10.2019 (обновлено: 15:32 09.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предложил проработать правовые аспекты реализации соглашения с США по разграничению Берингова пролива, учитывая, что Россия не ратифицировала документ.
На пленарном заседании в среду сенатор от Камчатского края Борис Невзоров отметил, что при подписании соглашения с американцами в 1990 году занимавший тогда пост главы МИД СССР Эдуард Шеварднадзе пошел на уступки США, "за что потом и получил пост президента Грузии". "В результате достигнутого соглашения к США отошли более 77 тысяч квадратных километров Берингова моря, включая континентальный шельф, Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. На шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов", - отметил Невзоров.
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В ответ на заявление Невзорова, предложившего рассмотреть эту тему на заседании Совбеза, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила поручить комитету по международным делам, комитету по сельскому хозяйству и комитету по обороне "изучить эту тему вместе с профильными министерствами и ведомствами, подготовить записку", которую она доложит президенту РФ "в случае возможных вариантов реализации тех предложений, которые были изложены".
Косачев, продолжая эту тему, рассказал, что в ходе недавнего визита в Россию американского сенатора Майкла Ли он обсуждал со своим коллегой тот факт, что в США вышли из соглашения по иранской ядерной программе.
"На что я получил ответ, что эта программа не была ратифицирована американским парламентом и поэтому она для нас не обязательна", - рассказал сенатор РИА Новости.
На это Косачев ответил американскому сенатору, что план по иранской ядерной программе был утвержден Совбезом ООН и является обязательным для всех. "Майкл Ли заявил, что в США не ратифицировали эту резолюцию, и с точки зрения американского законодательства они никакими обязательствами не связаны", - отметил сенатор.
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Косачев предложил при обсуждении международных соглашений с США обсуждать симметричные меры. "В частности, речь может идти о соглашении с США по разграничению Берингова пролива от 1990 года. Проработать правовые аспекты применения в условиях отсутствия ратификации (документа) и представить предложения председателю Совета Федерации, совместно с комитетами по аграрной политике и обороне", - пояснил Косачев.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
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