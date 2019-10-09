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РИА Новости

Новак назвал налоговую нагрузку на нефтекомпании в РФ самой высокой в мире

14:19 09.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Налоговая нагрузка на нефтекомпании в России является самой высокой в мире, в среднем она составляет 68-70% выручки, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.
"У нас самая высокая нагрузка для нефтяной отрасли в мире. В среднем она составляет 68-70% от выручки. А если брать месторождения в Западной Сибири, которые не имеют никаких льгот, - там нагрузка составляет 85% от выручки", - сообщил Новак в интервью агентству Рейтер.
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По его словам, Россия, у которой достаточно запасов нефти для поддержки текущего уровня производства на протяжении более 50 лет, может поддержать и даже немного увеличить добычу, если скорректирует налоги. США способны конкурировать с такими производителями, как Россия, благодаря крайне низкой стоимости кредитов и тому что облагают налогами преимущественно прибыль компаний, а не выручку или уровни добычи, как в РФ, считает глава Минэнерго.
"У нас запасы большие, но половина из них сегодня при существующей фискальной системе нерентабельны. Существующая финансовая политика существенно нарастить добычу не позволяет... Если не менять налоговую систему и не стимулировать разработку действующих месторождений, в Западной Сибири и Арктике, мы уже через несколько лет не сможем поддерживать существующий уровень добычи", - рассказал Новак.
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Новак напомнил, что Минэнерго предлагает расширить применение налога на добавленный доход (НДД) вместо налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), основанного на объемах добычи, а не на рентабельности проекта. Он добавил, что Россия также должна предоставлять налоговые льготы на геологоразведочные работы, разработку небольших месторождений и передовые технологии нефтедобычи, позволяя амортизировать и вычитать эти расходы из НДПИ.
"Эти меры позволят нарастить маржу прибыли производителей на 3-5 долларов за баррель, сделать российскую нефть более конкурентоспособной и ввести в эксплуатацию до 10 миллиардов тонн новых резервов, которые при текущих ценах могли бы принести России дополнительные 4 триллиона долларов", - сообщает агентство со ссылкой на слова Новака.
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Министерство энергетики РФАлександр НовакРоссияЭкономика
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