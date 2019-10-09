Совфед усилил наказание за незаконную добычу животных из Красной книги

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон, ужесточающий уголовную ответственность за незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

Необходимость внесения изменений в статью 258.1 ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации") УК РФ обусловлена несовершенством действующей редакции данной нормы, о чем свидетельствует правоприменительная практика.

Новый закон дополняет статью 258.1 УК РФ квалифицирующим признаком в виде совершения преступления группой лиц по предварительному сговору. Также расширяется возможность привлечения к ответственности лиц, использующих служебное положение, но не относящихся к числу должностных лиц, например, работников заповедников, заказников, научных организаций, охотничьих хозяйств.

Ужесточается наказание в виде принудительных работ и лишения свободы на срок до четырех лет взамен предусмотренного трехлетнего срока за незаконные добычу, хранение и продажу особо ценных диких животных.