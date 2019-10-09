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РИА Новости

В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину

14:17 09.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
"По предварительной информации, на улице генерала Кузнецова, угрожая предметами, похожими на топор и пистолет, нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле Dodge", - рассказал собеседник агентства.
Прокуратура
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Как уточнил РИА Новости информированный источник, у мужчины в сумке находилось порядка 60 тысяч долларов.
В городе для поимки злоумышленников введен план "Перехват", на месте преступления работает оперативно-следственная группа, размер ущерба устанавливается.
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