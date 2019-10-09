В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.

"По предварительной информации, на улице генерала Кузнецова, угрожая предметами, похожими на топор и пистолет, нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле Dodge", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости информированный источник, у мужчины в сумке находилось порядка 60 тысяч долларов.