В ЕС опасаются эскалации ситуации из-за действий Турции в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Еврокомиссия ожидает, что вопрос действий Турции на северо-востоке Сирии будет поднят на евросаммите на следующей неделе, ситуация в регионе может привести к эскалации, заявил в среду еврокомиссар Гюнтер Оттингер.
Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.
Представляя в среду на брифинге повестку заседания ЕК, Оттингер сообщил, что в числе вопросов обсуждалось и развитие событий на северо-востоке Сирии. При этом, сославшись на сообщения в СМИ, он заявил, что "турецкие силы перешли границу два часа назад".
"В этой ситуации можно опасаться эскалации. Уверен, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини достаточно быстро представит общую позицию ЕС", - сказал он журналистам.
Оттингер также выразил уверенность, что "этот вопрос будет поднят на Европейском совете на следующей неделе". Саммит ЕС пройдет 17-18 октября, его предварят переговоры глав МИД стран ЕС 14 октября.
Сообщения некоторых СМИ о начале турецкой операции на северо-востоке Сирии не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции в среду.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.