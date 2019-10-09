В ЕС опасаются эскалации ситуации из-за действий Турции в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Еврокомиссия ожидает, что вопрос действий Турции на северо-востоке Сирии будет поднят на евросаммите на следующей неделе, ситуация в регионе может привести к эскалации, заявил в среду еврокомиссар Гюнтер Оттингер.

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.

Представляя в среду на брифинге повестку заседания ЕК, Оттингер сообщил, что в числе вопросов обсуждалось и развитие событий на северо-востоке Сирии. При этом, сославшись на сообщения в СМИ, он заявил, что "турецкие силы перешли границу два часа назад".

"В этой ситуации можно опасаться эскалации. Уверен, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини достаточно быстро представит общую позицию ЕС", - сказал он журналистам.

Оттингер также выразил уверенность, что "этот вопрос будет поднят на Европейском совете на следующей неделе". Саммит ЕС пройдет 17-18 октября, его предварят переговоры глав МИД стран ЕС 14 октября.

Сообщения некоторых СМИ о начале турецкой операции на северо-востоке Сирии не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции в среду.