Песков заявил об опасности провокаций против представителей России в США

"Вряд ли это относится к президентской повестке дня. Но, тем не менее, безусловно, не единичная провокация американской стороны в отношении российских представителей говорит о том, что эта опасность есть, она сохраняется, поэтому, безусловно, нужно сохранять бдительность", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего. Юмашева вернулась в РФ во вторник.