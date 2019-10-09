Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T14:14Z
https://ria.ru/20191009/1559581058.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154833/53/1548335385_0:144:2823:1732_1036x0_80_0_0_63dcb2372a54802dc7f3689fdd26b8e1.jpg
РИА Новости

Песков заявил об опасности провокаций против представителей России в США

14:14 09.10.2019
466
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что опасность провокаций против представителей РФ в США сохраняется, надо проявлять бдительность.
Советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова ранее сообщила, что поездки депутатов Госдумы в США приостановлены после инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Ингой Юмашевой.
"Вряд ли это относится к президентской повестке дня. Но, тем не менее, безусловно, не единичная провокация американской стороны в отношении российских представителей говорит о том, что эта опасность есть, она сохраняется, поэтому, безусловно, нужно сохранять бдительность", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего. Юмашева вернулась в РФ во вторник.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Инга Юмашева на пленарном заседании Государственной Думы РФ
10:49РИА Новости
В Госдуме ждут от американских властей извинений из-за инцидента с Юмашевой
1200021
Обсудить 1
Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеИнга ЮмашеваГосдума РФГосударственный департамент СШАДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков призвал Украину к выполнению Минских соглашений
РИА
Новости
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев предложил обсудить договор с США по разграничению Берингова пролива
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил возможность встречи "четверки" на фоне ситуации в Донбассе
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия
В ЕС опасаются эскалации ситуации из-за действий Турции в Сирии
Лента
новостей
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали начало операции турецких ВС на севере Сирии
Итуруп
МИД России объяснил перенос поездки японских туристов на Кунашир и Итуруп
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
В Турции призвали закрыть для США авиабазу в ответ на угрозы Трампа
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила перенести работу постоянных комитетов ООН в Европу
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион: кто признает раскольников Украины - окажется в изоляции
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудил с Путиным планируемую операцию турецких ВС в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали включение ФБК в список иностранных агентов
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по "делу Байдена"
В Солсбери приступили к очистке связанных с отравлением Скрипалей мест
Российский генерал назвал публикацию NYT о "спецподразделении" ГРУ бредом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
Лента новостейМолния