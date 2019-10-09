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РИА Новости

Москва примет участие во Всемирном саммите мэров С40 в Копенгагене

14:14 09.10.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид на Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Делегация правительства Москвы примет участие во Всемирном саммите мэров, который проходит в столице Дании Копенгагене с 9 по 11 октября, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В Копенгагене (Дания) пройдет Всемирный саммит мэров С40 с 9 по 11 октября... В составе делегации правительства Москвы руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский. В рамках саммита он, в частности, проведет встречу с известным датским урбанистом Яном Гейлом", - говорится в сообщении.
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Как отметили в пресс-службе, саммит станет одним из важных событий 2019 года, собрав мэров крупнейших городов мира, чтобы продемонстрировать работу по созданию климатически безопасного будущего. Цель предстоящего саммита в том, чтобы выработать решения для развития городов с учетом мероприятий по адаптации к климатическим изменениям.
Основными темами обсуждения на саммите станут вопросы, связанные с улучшением управления в сфере обращения с отходами, с преобразованием городского транспорта и созданием озелененных общественных пространств, а также вопросы продвижения "зеленой экономики" и "зеленого" строительства.
"На сегодняшний день С40 – международная платформа, обеспечивающая диалог и продуктивную работу более 450 городов мира в сфере охраны окружающей среды и укрепления устойчивого развития городов. Москва является членом партнерства городов С40 с 2006 года. В 2014 году был подписан меморандум о взаимопонимании между Москвой и С40, ставший основным рамочным документом, регламентирующим сотрудничество с С40 и членство Москвы в данной организации", - добавили в пресс-службе.
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Антон КульбачевскийМоскваДанияКопенгагенВ мире
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