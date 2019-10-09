Москва примет участие во Всемирном саммите мэров С40 в Копенгагене

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Делегация правительства Москвы примет участие во Всемирном саммите мэров, который проходит в столице Дании Копенгагене с 9 по 11 октября, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В Копенгагене (Дания) пройдет Всемирный саммит мэров С40 с 9 по 11 октября... В составе делегации правительства Москвы руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский. В рамках саммита он, в частности, проведет встречу с известным датским урбанистом Яном Гейлом", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, саммит станет одним из важных событий 2019 года, собрав мэров крупнейших городов мира, чтобы продемонстрировать работу по созданию климатически безопасного будущего. Цель предстоящего саммита в том, чтобы выработать решения для развития городов с учетом мероприятий по адаптации к климатическим изменениям.

Основными темами обсуждения на саммите станут вопросы, связанные с улучшением управления в сфере обращения с отходами, с преобразованием городского транспорта и созданием озелененных общественных пространств, а также вопросы продвижения "зеленой экономики" и "зеленого" строительства.