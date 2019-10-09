Песков оценил возможность встречи "четверки" на фоне ситуации в Донбассе

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Разведение сил на Украине способствовало бы запуску процесса имплементации минских договоренностей, проведение саммита в "нормандском формате" без разведения сил зависит от решения лидеров стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого в Донбассе.
"Все будет зависеть от решения глав государств, но давайте все-таки дождемся итогов, сорвется-не сорвется. Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано. Но в целом, конечно, скажем так, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации минских договоренностей", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, связывают ли в Кремле разведение сил с "нормандским саммитом".
Он добавил, что возможен ли саммит без разведения сил, зависит от решения глав государств.
"Это решение президентов, в том числе, разумеется, и президента России, и не в последнюю очередь", - подчеркнул Песков.