Песков оценил возможность встречи "четверки" на фоне ситуации в Донбассе

"Все будет зависеть от решения глав государств, но давайте все-таки дождемся итогов, сорвется-не сорвется. Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано. Но в целом, конечно, скажем так, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации минских договоренностей", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, связывают ли в Кремле разведение сил с "нормандским саммитом".