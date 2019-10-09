Дамаск осудил заявления Анкары о намерении начать операцию на севере Сирии

ДАМАСК, 9 окт - РИА Новости. Сирийские власти осудили заявления Турции о намерении начать военную операцию на севере Сирии против курдских организаций и заявили, что доводы Анкары о необходимости обеспечить безопасность границы необоснованны, говорится в заявлении МИД САР.

"Сирия жестко осуждает безрассудные заявления и агрессивные намерения турецкого режима, а также сосредоточение армии на границе с Сирией, являющееся позорным нарушением международного права и резолюций СБ ООН, подчеркивающих уважение суверенитета Сирии и ее территориальной целостности", - говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства, полученном РИА Новости.

Согласно заявлению, Анкара проявляет свои экспансионистские аппетиты, которые нельзя оправдать никакими доводами. "Утверждения турецкого режима о безопасности границ опровергаются тем, что он игнорирует Аданское соглашение, которое могло бы обеспечить (безопасность границы – ред.) в случае, если бы оно выполнялось и уважалось правительством (президента Турции Тайипа) Эрдогана", - говорится в заявлении.

Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.

В сентябре 1998 года в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение, согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории.