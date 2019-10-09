Минсельхоз разрабатывает бренд для продуктов с улучшенными эко-параметрами

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает выделять сельхозпродукцию и продукты с улучшенными экологическими характеристиками специальным "зеленым" брендом, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"В июле текущего года мы подготовили проект федерального закона об экологически чистой продукции, сырье и продовольствии. Соответствующий закон был доработан с учетом публичного обсуждения", - сказал Патрушев, выступая на пленарной сессии Первого международного агропромышленного форума.

"При этом в рамках унификации наших понятий, в рамках унификации тех определений, которые мы используем, в понимании этого закона у нас даже появилось новое понятие - это не экологически чистая продукция, а все-таки сельхозпродукция, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками", - добавил он.

По словам министра, выделение такого сегмента не является уникальным явлением в мировой практике. При этом речь не идет о снижении требований по качеству данной продукции. "Основное отличие от органики той продукции, которая будет производиться под брендом зеленой продукции - конечно же, она будет абсолютно безопасна для человека и окружающей среды, но, тем не менее, будет возможность при ее производстве использовать определенное количество высококачественных, высококлассных удобрений", - указал министр.

По его словам, возможность использования определенных удобрений при производстве продуктов с улучшенными эко-параметрами позволит удешевить их и сделать более доступными для широкого круга граждан.