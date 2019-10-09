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РИА Новости

Минсельхоз разрабатывает бренд для продуктов с улучшенными эко-параметрами

14:10 09.10.2019 (обновлено: 14:18 09.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродажа экологически чистых продуктов
Продажа экологически чистых продуктов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Продажа экологически чистых продуктов. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает выделять сельхозпродукцию и продукты с улучшенными экологическими характеристиками специальным "зеленым" брендом, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"В июле текущего года мы подготовили проект федерального закона об экологически чистой продукции, сырье и продовольствии. Соответствующий закон был доработан с учетом публичного обсуждения", - сказал Патрушев, выступая на пленарной сессии Первого международного агропромышленного форума.
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"При этом в рамках унификации наших понятий, в рамках унификации тех определений, которые мы используем, в понимании этого закона у нас даже появилось новое понятие - это не экологически чистая продукция, а все-таки сельхозпродукция, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками", - добавил он.
По словам министра, выделение такого сегмента не является уникальным явлением в мировой практике. При этом речь не идет о снижении требований по качеству данной продукции. "Основное отличие от органики той продукции, которая будет производиться под брендом зеленой продукции - конечно же, она будет абсолютно безопасна для человека и окружающей среды, но, тем не менее, будет возможность при ее производстве использовать определенное количество высококачественных, высококлассных удобрений", - указал министр.
По его словам, возможность использования определенных удобрений при производстве продуктов с улучшенными эко-параметрами позволит удешевить их и сделать более доступными для широкого круга граждан.
"Соответственно, она будет отвечать тем экологическим стандартам, которые сейчас применяются во всем мире. Такую работу на сегодняшний день ведет министерство, два направления: органическая продукция и зеленый бренд. Но, еще раз повторю, органическая продукция - это все-таки более эксклюзивная продукция, для более состоятельного населения. А зеленый бренд, я надеюсь, мы сможем разработать таким образом, чтобы он был доступен практически повсеместно", - заключил Патрушев.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФМоскваРоссияЭкономика
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